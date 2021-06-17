工業區不打國產疫苗就不造冊？台中議員里長齊砲中央趁火打劫

全台各地工業區陸續傳員工遭要求造冊打國產疫苗，經濟部工業局昨(16)晚急忙澄清，是預先調查工業區內廠商意願與場地規劃，絕無要求得打國產疫苗；不僅藍委對此回應不買單，就連台中地方議員及民代都聯合砲轟中央。台中市議員羅廷偉接受《中時新聞網》訪問痛批蔡政府是想趁火打劫人民，國際疫苗不足只剩國產疫苗，迫使國人沒得選擇。

身為台中工業區的議員，羅廷瑋指出，調查意願接種單上寫得文謅謅，讓人覺得僅剩國產疫苗能夠選擇，工業區裡的廠商和員工都苦笑說道：「以前是趁你病要你命，現在是趁你病賣你藥」，並表示不如就先造冊觀望，若日後真的要打國產疫苗，就和政府表達「已接種」來拒絕。羅續指，政府這樣做也讓民眾知悉已面臨沒得選擇的情況，如果現在不趕緊做抉擇，恐怕日後也沒有機會了。

羅廷瑋表示，依照台灣人口數計算，至少要有2800萬至3000萬劑的疫苗，以目前來看最大宗的疫苗數量就是1000萬劑的國產，國人對於國際疫苗的需求急得跳腳，又被迫接種國產，蔡政府就在這時候趁火打劫要國人們打國產疫苗，他直言，台灣明明就是民主自由的社會，應該要有多種選擇，把他們當成是國產疫苗三期實驗的白老鼠，就是假民主、假自由的現象。

羅接著說，疫苗接種順序同樣也出現很大的問題，台灣已經變成「有錢判生，沒錢判死」，特權疫苗已經不是政治界的秘密，而是有錢人也有機會。他痛批中央與地方和防疫扯不上邊的官員，帶頭示範特權給人民看。「行政院像丁怡銘這類憑什麼打疫苗？難道他的梗圖對社會安全有極大的貢獻或是在維護台灣的和平嗎？」他認為台灣和歐美各國的疫苗政策產生極大的對比，相較國外是鼓勵沒接種疫苗的民眾施打，台灣卻是要揪出已施打的民眾，可說是相當悲哀。