台疫苗消息一周內遭菲泰兩國打臉 資深外交官怒斥：政府輕率無知【政新鮮】

台灣近期發生泰國否認蔡英文總統表示「他們優先把疫苗留在國內」、菲律賓也否認「願打台灣國產EUA疫苗」等事件，一周內兩度遭打臉讓關心台外交的國人相當不滿。對此前駐紐西蘭代表、資深外交官介文汲接受訪問痛斥蔡政府團隊，對國際事務理解過低，發言不但欠缺思考，且輕率無知。國內接二連三發生類似爭議，充分顯示蔡政府昧於國際現實，被大內宣帶來的聲望利慾薰心，讓台灣的國際形象受損。

介文汲表示，泰國與菲國駁斥蔡政府的消息，對中華民國總統來說可是相當難堪的回應。他說道，總統蔡英文涉及有關泰國的談話下太過草率，未和懂國際事務的官員充份諮商，輕率的發言導致她個人面子、可信度受損，台灣在國際良好的形象也受到嚴重傷害；相同地，傳菲國願購國產高端疫苗一事，介文汲說：「利用他國做大內宣要有認知，別人不會廉價地被你利用，如果傷害到人家，他會立刻打臉你。」

「國際上我們的形象、威望是極大的打擊」，介文汲直言，長期來看台灣在菲國和泰國眼裡受到非常大的打擊，蔡政府的可信度將受到國際的質疑。他接著說，國際的可信度是靠著一點一滴累積，破壞起來就像近日發生的事一樣，一夕之間將過去的努力付諸流水，同時顯示蔡政府的團隊在國安和外交上，早已失去專業性，培養的國安專業人才也發揮不了作用。

介文汲痛批，總統蔡英文及指揮官陳時中應感到羞愧、對不起台灣人民，將台淪落至疫苗乞丐國家等他國施捨，台灣有科技又有能力，當初若接受AZ疫苗產三億劑的代工，現在的台灣不但疫苗充足，甚至還能幫助鄰國；然而，民進黨政府卻拼命護航國產疫苗，非得要全民等待國產疫苗成功上市，把老百姓的生命當作賭注，這是民進黨最大的罪惡。