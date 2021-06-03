綠營天天蓋牌終圖窮匕見 謝龍介怒批：自尋死路

國內新冠疫情持續延燒，確診人數昨(2)日又再度暴增372例，疫情仍不見控制。中央欲購得國際許可疫苗又處處碰壁，全台陷入疫苗荒的困境中，招來不少國人的不滿。台南市議員謝龍介接受《中時新聞網》獨家專訪表示，指揮中心的「防疫五月天」，從華航諾富特疫情破口，到蔡政府炒股疑雲，團隊早已被國人看破手腳，痛批蔡政府勿謀財害命，這樣只是自尋死路，得不償失。

謝龍介坦言，人民現在只有一個卑微的請求，就是「活命」。他表示，從去年疫情爆發至今，國人全力配合中央的防疫政策，爭取購入疫苗的時間，現在疫情爆發卻不見政府有任何有效作為，讓人覺得中央無關緊要，僅剩報數字的功能。全國破百例不幸染疫死亡，卻不見蔡總統表示哀悼，高端跌停馬上就開記者會急撇清炒股，呼籲蔡政府要救股票、要謀財都可以，最起碼不要傷害老百姓。

「人民的眼睛是雪亮的，所以造成民怨越來越深」。謝龍介痛罵疫情爆發至今，到現在還在計算政治利益和經濟利益，完全不在乎老百姓對抗病毒所苦。太魯閣出軌事件，不見政府官員們向罹難者家屬道歉；新冠疫情兩天的死亡數案例就遠超越太魯閣，也不見總統慰問，就連駐美代表蕭美琴領人民的納稅錢，不僅不幫我國爭取疫苗，還攻擊在野黨和人民，實在非常要不得。

行政院紓困方案4.0從原先4200億提高至6300億預算，對此引來台北市長柯文哲批評，回嗆中央還不如拿600億去買疫苗，事情立刻解決。謝龍介指出，紓困方案4.0的計畫並沒有很完善，雖然是依照職業別申請，但有的國人沒有職業也領不到。他也說，紓困預算都是人民的血汗錢，幾千億發完就沒了，加上去年就花了快1兆，發放制度並不是每一位有困難的國人能領到，最終很有可能會造成治安問題，再度造成新的防疫

(中時新聞網)