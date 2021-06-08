高端疫苗第二期臨床試驗最快6月10日解盲，但解盲前夕卻連爆爭議，中研院院士陳培哲昨傳出已請辭疫苗審查委員會委員，並直言若依國際標準國產疫苗7月絕不可能取得緊急使用授權，生醫界知情人士也說，二期臨床試驗是生物活性試驗，試驗結果只會有疫苗安全性及中和抗體濃度，到第三期才有外界最關注的疫苗保護力數據。

高端疫苗第二期臨床試驗解盲在即，蔡英文總統多次公開宣示，國產疫苗7月開打，但生醫界知情人士表示，疫苗第二期臨床試驗是「生物活性試驗」，用於分析藥物或治療「理論上」會引起的人體反應，如產生抗體、血液數值改變等，也就是確保疫苗的安全性。要等到第三期的「療效試驗」，才是真正決定治療是否有效的階段，屆時才會有外界最關心的疫苗保護力比率。因此即使高端二期臨床試驗解盲結果是正向的，也不代表疫苗有足夠保護力。

此外，中研院院士陳培哲昨驚傳已請辭疫苗審查委員會委員，理由是擔心疫苗審查委員會難以秉持獨立性和專業性，陳培哲日前受訪時曾表示，多數國家研發疫苗，策略都是分散風險，採取2、3個技術平台，「台灣都賭在蛋白質，民進黨政府就是不相信科學！」因為高端、聯亞專長在滅活疫苗，但這次卻都做蛋白質次單位疫苗，根本不是他們的專長，政府發展國產疫苗的政策、執行力、政策科學評估面，通通有問題。直言高端疫苗要在7月通過EUA緊急授權，取得國際認證，根本沒辦法，就是被總統逼的。

在此之前，高端疫苗總主持人、台大醫院感染科醫師謝思民曾在臉書PO文，不解「為什麼二期還沒解盲成功，政府就買了500萬劑」，此文引起網友廣大迴響，但謝的臉書隨即關閉，留下更多疑點。

對於外界質疑，高端發表聲明，指出二期資料解盲後，試驗結果會呈報主管機關審查，並解釋中央的預採購合約，會在疫苗的安全性及有效性符合標準，取得主管機關認可才會交貨，未來也會加速執行符合國際規範三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

(中時新聞網)