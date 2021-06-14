高端疫苗。(圖/翻攝自 高端疫苗臉書粉專)

有外媒指出，美國即將關上緊急使用授權（EUA）大門，將不再審任何疫苗，對此衛福部長陳時中今天表示，美國不再提供申請EUA，確實是可以想像的到，主要就是美國本身疫苗量已足夠，至於國產疫苗，目前WHO也積極推動免疫橋接的方式，或是進行大規模的三期臨床試驗，國產疫苗會積極爭取國際認同。

美國FDA日前宣布除了最後一支Novavax疫苗，可獲得EUA外，未來將不再對任何一家疫苗給予EUA，代表高端及聯亞兩支國產疫苗在取得美國EUA上面臨變數，消息也引發台灣網友熱議，國產疫苗難以取得國際認證，引發不少鄉民嘲諷，「高端本來就拿不到國際認證啦」、「笑死，美國不審，自己審也可以」、「你怎麼會有高端拿得到的錯覺？」、「台灣有台灣的EUA啊！審查標準都自訂」、「台灣堅持走自己的路」、「高端沒三期，跟人家談國際標準」。

陳時中今天說，美國先前提供申請EUA，主要是因應公衛事件，但現在美國大概是覺得本身疫苗量也夠，所以就不再用EUA，這是可以想像的到，至於國產疫苗或其他疫苗，WHO已積極推動疫苗免疫橋接計畫，或進行大規模的第三期，國產疫苗會依照這樣的方式來取得國際認證。