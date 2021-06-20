美國贈送台灣250萬劑莫德納疫苗，數量則是原先承諾的3倍，該批疫苗今天(20日)傍晚已運抵桃園機場，中央流行疫情中心指揮官陳時中、美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑前往接機。前民進黨立委郭正亮對此表示，台灣疫苗短缺，老百姓當然會恐慌，所以美國此舉是為了要穩住局面，還有凸顯它是關心台灣的。

LIVE直播】 美國贈250萬劑莫德納抵台 桃園機場最新畫面｜2021.06.20

郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中分析認為，美國當然有看到政治面，但不是國內的政治，而是國際的政治；美國看到蔡政府疫苗短缺，老百姓會恐慌，所以要穩住這個局面，也看見到台灣的困境，疫苗到貨一直很少，老百姓當然會怕，所以協助總統蔡英文穩住局面。

郭正亮接著表示，美國贈送台灣250萬劑莫德納疫苗，也是要凸顯「我是關心台灣的，我是大哥」，至少要搶在大陸之前。蔡總統18日會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，其中，很有玄機的是，總統府4點聲明除了放進德國政府，也放進了代理商；郭正亮認為未來大陸也許會出手，讓上海復星賣台灣疫苗，所以美國要搶在前面。日本也是這樣，6月3日才備詢，6月4日疫苗就送來了。這就是政治上的搶頭香，搶得讓你更有感，現在是台灣危機最大的時候，送來了相當大數目的疫苗，當然會很有感。

郭正亮指出，現在台灣雖然大部分都是贈與的疫苗，可是加起來也有500萬劑，一個禮拜大概打100萬劑，500萬劑疫苗就可以打一個月，至少可以先穩住人心，這也是蠻關鍵的。