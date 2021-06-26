祕魯返台祖孫確診新冠肺炎，經基因定序確定為印度Delta變異株，專家指出，莫德納對Delta病毒的保護力高於AZ疫苗。國民黨主席江啟臣今天呼籲，民進黨政府應該以現成管道加購莫德納疫苗，藉此爭取國產疫苗進行三期試驗的緩衝期，布局未來一到兩年的疫苗需求，以加購爭取代工確保疫苗到貨率。

江啟臣表示，面對變種病毒的威脅，仍舊期望指揮中心亡羊補牢，盡快將可能的防疫破口堵住。更要知道，窮盡一切努力的防堵，都只是一時，指揮中心更應該要加速疫苗政策的布局。

江啟臣指出，WHO內部會議已經討論，未來可能每兩年就要施打一次新冠肺炎疫苗，危險族群甚至需要每年施打一次，這印證過去新冠肺炎流感化的設想，也就是因為這樣，更應該加速未來疫苗採購、代工、研發的腳步。

江啟臣說，與其糾結民進黨政治操作不斷的BNT疫苗，民間焦慮著急，政府卻老神在在，更應該回歸問題的本質，也就是疫苗採購是中央政府的責任；蔡政府應該儘速利用既有管道、現有預算，加購美國莫德納疫苗，負起防疫的責任。