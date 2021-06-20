美國贈送台灣250萬劑莫德納疫苗已抵台灣，指揮中心原本預計將65歲以上長者列為優先開放施打目標，但不少民眾對莫德納疫苗有所期待，反而減緩施打AZ疫苗的意願。宅神朱學恒對此憂心說，台灣面臨兩個問題，第1個，莫德納的產量不足，第三劑打得到嗎？第2個，混打疫苗的效果是不確定的。

朱學恒20日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，很多人都講，莫德納沒有什麼副作用、或副作用很少。那是因為很多國家莫德納的注射數量，甚至不到輝瑞的1/10、不到BNT的1/10。因為莫德納原先是一家很小的公司，它是在去年拿了美國政府25億美元後才擴張的，根本沒有足夠的產能，所以全世界少打莫德納疫苗。

朱學恒指出，莫德納的產量不足，整個第一季歐盟國家英國、義大利、葡萄牙、西班牙每一個到貨量都至少減少20%～30%，也就是1/5的莫德納生產不出來、收不到。而到3月為止，累積起來，歐盟才收到1000萬劑的量；到6月底，歐盟才能收到3500萬劑的量。所以台灣這次拿到250萬劑疫苗，很多，也就是把1/4歐盟在三月以前拿到量，調給台灣。

針對美國贈送台灣250萬劑莫德納疫苗，朱學恒憂心表示，目前台灣面臨二個問題︰第一個，日後莫德納的產量接不接得上來；第二個，追加疫苗，也就是第三劑的疫苗，最好用同一個系列的疫苗，不應該打一劑AZ、打第二劑AZ，結果針對印度變種病毒，第三劑改打莫德納，這個效果是不確定的。

朱學恒指出，目前有600、800人混打，不會死，但有沒有好的效果，不確定，而且到目前為止，從來沒有做過，而第三劑也就是針對變種的二價或三價疫苗；因此如果現在打了第一劑、第二劑莫德納後，明年一定要施打莫德納。如果明年我們沒有訂到莫德納，怎麼辦？