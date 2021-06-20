國內自5月19日宣布三級警戒至今，已屆滿月。這一個月來，台灣人面臨最嚴峻的疫情考驗，政府也陸續推出各種防疫與紓困措施。入口網站《Yahoo奇摩》18日起針對「全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？」進行網路民調，截至20日晚上9點半，有60.6%的網友認為生活變得更差；另外，有53.6%的網友認為工作跟收入都受到影響。

《Yahoo奇摩》18日起針對「全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？」進行網路民調，截至晚上9點半，約14100人參加投票。有60.6%的網友認為變得更差、27.0%認為沒什麼改變、9.1%則認為變得更好、3.3%則表示不知道／沒意見。

該民調也問到「你的工作跟收入是否受到影響？」32.1%的人認為影響很大，21.5%認為有點影響、23.9%則認為不太影響、20.1%認為沒有影響、2.4%表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「一個月以來，政府陸續推出各種防疫紓困等相關措施，你的滿意度如何？」53.8%的網友表示非常不滿意、20.9%表示不太滿意、17.4%還算滿意、2.6%非常滿意，5.3%不知道/沒意見。

因應本土疫情持續嚴峻，台灣自5月19日實施三級警戒，民眾外出全程戴口罩；禁止室內5人以上、室外10人以上聚會；僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其它營業及公共場域全部必須關閉。至於何時解除三級警戒，衛福部長陳時中表示，如果屆時疫苗施打率達6成，染疫人數控制到一定比例當然可以解除，但目前還沒有那樣的條件。