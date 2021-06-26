宜蘭縣26日沒有新增新冠肺炎確診病例，累計全縣確診人數維持在96人，另有18人居家隔離，根據縣府衛生局統計，自從宜蘭縣開打疫苗至今，已有近3萬人完成第一劑的疫苗施打，佔全縣18歲以上人口比例的7.73％，以全縣總人口數計算則是6.53％。

昨（25）日是開放疫苗殘劑施打的首日，宜蘭縣共有36名手腳較快的民眾搶得疫苗殘劑接種的機會，總計全縣共有2萬9576人完成第一劑的疫苗施打，佔全縣總人口比例的6.53％，但因為目前政府並沒有開放18歲以下的民眾施打，因此如果以18歲以上人口數計算，完成疫苗第一劑接種的比例為7.73％。

縣府衛生局長徐迺維表示，全縣1800個預約施打疫苗殘劑的名額在昨天已經額滿，但已經完成預約的民眾什麼時候能打到疫苗，因疫苗殘劑量極為有限且不穩定，因此並沒有

一個肯定的答案，另外縣府將會視排定類別民眾的疫苗施打狀況再逐步開放更多的民眾施打，同時不鼓勵民眾跨鄉鎮預約施打。

在疫情持續緊張下，卻有越來越多的民眾不耐長時間待在家中，紛紛出門甚至跨縣市移動，頭城地區有民眾因而主動發起「逐客令」活動，不歡迎外縣市遊客在三級警戒期間

來到宜蘭，縣府祕書長林茂盛表示，三級警戒期間的相關防疫措施有一項就是「避免跨區移動」，因此縣府除了依照中央的指引，早早封閉縣管風景區及禁止民眾前往縣內的水域、海域地區活動，也要再次呼籲民眾不要做不必要的跨區移動，防止病毒的傳播鍊擴大。