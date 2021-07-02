美國贈台的莫德納疫苗陸續配發各縣市，高雄2日開放接獲通知的72到74歲長者接種疫苗，民眾到各施打站的接種狀況十分踴躍，高市府2日晚間緊急宣布，3日起，不符通知單時間地點者，將不受理施打，並且暫緩施打不在籍的外縣市長者。

高市府衛生局表示，因應近日疫苗施打率相當高，為了避免人潮擁擠群聚，並尊重他人權益，3日開始，接種疫苗將依分流原則嚴格執行，72至74歲長輩依照通知單時間地點施打，不符通知單時間地點者，將不受理施打，因此請民眾不要跨區施打，也不要在非通知施打日前往，也暫緩施打不在籍者。

此外，75歲以上長輩補打者，也必須確實依照里別、時間、接種站配置，於下午4時之後前往施打，非分流地點與時間者，將不予受理。

高雄市長陳其邁也在臉書發文表示，真抱歉，這次打疫苗的人數相對比之前更踴躍，也再請大家能夠持續按照通知的時間、地點來做分流依序施打。慢慢打，今天沒打到，沒關係，不是高雄市籍或者非7月3日當日排定的接種者，下周會再安排時間施打。