基隆市2日確診數新增3例，對於北市環南市場暴增41例，是否有人流到基隆？基隆市長林右昌表示，北北基桃是生活共同圈，病毒不會分北市、基隆，人的流動來去頻繁，防疫沒有什麼大道理，將「場所防疫管理」、「個人防疫措施」徹底落實就對了。

林右昌說，市場是人流匯聚場所，要把市場管控好，不管是攤商還是消費者，個人的防護要做徹底，基隆倡議的「雙罩一套」成全國市場防疫指引，防疫沒撇步，強調做好「場所防疫管理」、「個人防疫措施落實徹底」這2點，被感染的風險會大幅降低。

針對基隆市有3例確診，林右昌說，案15008為70多歲男性，原匡列養護中心黃區住民，先前PCR七採陰性，6月26日預防性收治三總基隆分院，在6月30日定期監測確診。

他指出，案14977、14978同為30多歲是一對夫妻，案14977陪產採檢確診，無症狀，目前收治於部基醫院，案14978急產入院已順利生產，產後醫院採檢確診無症狀，收治汐止國泰醫院，新生兒女嬰一採陰性；此案另初步匡列家人5人，友人4人共9人。

在1日4個公有市場攤商疫苗施打方面，林右昌表示，成功市場199位、信義市場194位、果菜市場357位、仁愛市場386位，總計1136位攤商完成施打，施打率60.49％，接下來崁仔頂及其他公有市場攤商，已造冊會依序施打疫苗。

林右昌表示，稍早他特別前往培德駕訓班，視察基隆市計程車及貨運司機疫苗施打情形，現場次序動線規畫順暢，計程車司機及貨運司機總計3192名，將分6天進行施打。

林右昌也再次提醒，3日將進行75歲以上長者施打莫德納疫苗，除臥病在床及不良於行的長者，將由里長造冊衛生所到府施打之外，若錯過此次施打時段，之後長者就要自行至醫療院所預約施打疫苗。