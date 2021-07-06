政府擴大新冠疫苗接種對象，交通部公路總局自7月2日起，針對雙北、基隆、桃園地區的計程車、貨運司機及平台外送員開始施打疫苗，首波施打人數共計9萬9000餘人，截至昨日，規劃應施打人數的施打率為86.2％。

公路總局指出，本次疫苗施打計畫經協調北北基桃相關醫療機構，於20個地點提供專案施打服務，各監理所仍持續協調醫院及學校，希望能擴展外展點，提升施打的能量。

公路總局提醒，施打作業可能因現場施打速度而有所有調整，施打時間若有變動，監理所會另行通知，請駕駛人留意相關訊息。而駕駛人前往時應備妥身分證及健保卡，施打完後於現場停留觀察15分鐘，無不適症狀後再行返家。

行政院院長蘇貞昌、交通部部長王國材、衛生福利部部長陳時中、台北市副市長蔡炳坤、台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉等人，今前往內湖高工視察計程車駕駛人施打疫苗情形，問候並加油打氣。

昨傳出外送平台的造冊漏人，引起外送員不滿，公路總局也回應，造冊方式是由各平台業者提供在北北基桃地區實際上線從事外送工作的人員名單，與外送員戶籍地並無直接關聯。經向業者瞭解，戶籍位於南部的外送員收到施打簡訊，應是先前外送員於北部上線，近期返鄉或轉換工作地點與造冊時間差所致。

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