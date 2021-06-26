前立委顏寬恒減重成功，並未曬出最新照片。左圖為5/1臉書照片、右圖為3/22臉書照片。(取自顏寬恒臉書)

前立委顏寬恒為了健康陪伴小孫女長大，之前立志要在三個月要減下10公斤，平常也在臉書分享體重變化，讓全民監督他減肥狀況，如今三個月過去了，他昨(25日)公布最新體重為79.1公斤，開心宣布減重挑戰成功！貼文一出，引發不少網友關注，國民黨前主席朱立倫也留言表示，「恭喜，太厲害了」。但因「沒附照」，也讓網友敲碗「沒圖沒真相啦」。

顏寬恒25日在臉書分享，三個月的時間減了10.4公斤，體重為79.1公斤，宣布減重挑戰成功，而他覺得自己咬牙撐過了，相信網友也可以，「脂肪都打得敗我們，也可以打敗病毒，大家都要鍛鍊自己對抗疫情，減重是一生的志業，如果體重都不能控制你還能控制什麼?」

顏寬恒減肥成功貼文曝光後，引發不少人關注，不到一天時間已有1.9萬人按讚。資深媒體人黃暐瀚留言「歐麥尬」、國民黨副秘書長李彥秀也說「太厲害了！ 好強大」；另有不少網友都說，「表現超強的意志力，是鐵打的男子漢」、「很甘心，成功」、「成功達成委員請吃雞排嘍」、「寬恒委員，沒圖沒真相啦，敲碗敲碗」、「沒圖沒真相」。

對於網友呼喊「沒圖沒真相」，顏寬恒也回應，「讓我賣個關子，而且哥，現在有圖也未必是真相」。至於顏寬恒為何下定決心減肥，他在3月26日的臉書貼文曾說，開車送孫女去上學，突然意識到一件事情，因為小小的幸福都是一分一秒累積下來的，希望能夠陪著孫女一起長大，因此從來沒想過減肥這件事的他，下定決心要減肥。