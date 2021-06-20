美國贈台250萬劑莫德納疫苗今(20日)抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親赴現場接機。對此，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民指出，這批疫苗應是「特別贈送」，若指揮中心能趕在6月底順利開打，並在短時間內即施打完畢的話，7月初降級解封的機率將大幅提升。
據《中天》20日報導，黃立民指出，建議指揮中心可讓疫苗接種順序快點往下開放，且要加快施打的速度，這樣才有助於盡快解除三級警戒，不過他也坦言，現階段台灣的疫苗就算再多200萬劑，依然還是不夠用。
黃立民進一步表示，指揮中心雖然採購了不少AZ、莫德納疫苗，但它們在抵達台灣前都不算數，因此現在最好的辦法就是儘速打完現有的疫苗，讓接種族群更為普及，並建議應開放讓20至50歲的民眾「自費施打」，降低病毒傳播現象。
美國在台協會（AIT）昨晚在臉書發文表示，20日抵台的250萬劑莫德納疫苗，是由美國政府捐助，數量包含了6月6日美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一分子。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。