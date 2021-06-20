美國贈台250萬劑莫德納疫苗今(20日)抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親赴現場接機。對此，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民指出，這批疫苗應是「特別贈送」，若指揮中心能趕在6月底順利開打，並在短時間內即施打完畢的話，7月初降級解封的機率將大幅提升。

美國宣布捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，已於20日傍晚抵台。圖為 美國贈台疫苗即將啟程的照片。（圖/摘自 蕭美琴臉書）

據《中天》20日報導，黃立民指出，建議指揮中心可讓疫苗接種順序快點往下開放，且要加快施打的速度，這樣才有助於盡快解除三級警戒，不過他也坦言，現階段台灣的疫苗就算再多200萬劑，依然還是不夠用。

黃立民進一步表示，指揮中心雖然採購了不少AZ、莫德納疫苗，但它們在抵達台灣前都不算數，因此現在最好的辦法就是儘速打完現有的疫苗，讓接種族群更為普及，並建議應開放讓20至50歲的民眾「自費施打」，降低病毒傳播現象。

美國在台協會（AIT）昨晚在臉書發文表示，20日抵台的250萬劑莫德納疫苗，是由美國政府捐助，數量包含了6月6日美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一分子。