國民黨前立委孫大千今（20）日在臉書指出，即時、公開、和透明是凝聚全民防疫意志唯一的方法，但民進黨在立法院以席次多數的優勢封殺了8項提案，剝奪人民「知道的權利」，他質疑，民進黨究竟在怕什麼？並向「蔡英文主席」提出8點疑問。

首先，孫大千表示，為什麼民進黨要反對「公開第二類優先施打名單」，難道是這份名單見不得人嗎？第二，為什麼民進黨要反對「調查黨內幹部范綱皓在網路上造謠」，難道這不是個人行為，而是黨中央授意的集體犯罪嗎？

第三點，孫大千想問，為什麼民進黨要反對「國產疫苗應該按照國際慣例完成第三期期中報告後，再給予緊急授權」，難道民進黨對於國產疫苗能否提出第三期期中報告沒有信心嗎？第四，為什麼民進黨要反對「國產疫苗做第三期試驗」，難道民進黨一點都不在意國產疫苗是否真的具有保護力嗎？

孫大千接著指出第五點，為什麼民進黨要反對「檢討國產疫苗的採購價格」，難道台灣人民就注定要當冤大頭嗎？第六，為什麼民進黨要反對「國產疫苗的緊急授權審查比照國際全程直播公開」，難道在審查的過程中會發生包庇放水的情況嗎？第七，為什麼民進黨要反對「公開3+11的會議記錄」，難道是擔心陳時中和范雲的責任會無所遁形嗎？

孫大千問蔡英文，為何民進黨要反對「國產疫苗做第三期試驗」等八項提案。（圖／摘自孫大千臉書）

最後第八點，孫大千質疑，為什麼民進黨要反對「擴大國外疫苗的採購到4000萬劑」，難道民進黨是吃了秤砣鐵了心，要硬逼台灣人民去打國產疫苗嗎？

孫大千問道，千方百計阻擋真相曝光，民進黨究竟在怕什麼？反對，其實就是一種表態，他認為，民進黨黨團多數封殺的動作，某種程度已經清楚回答了這8個問題，更足以讓台灣人民看清楚綠營政客噁心醜陋的真面目。