【LIVE直播】印度變種來襲！新北市今增36例 侯友宜防疫記者會｜2021.06.26

印度變種病毒Delta入侵台灣，新北市長侯友宜26日表示，他從去3月就呼籲入境普篩，8月還到院會面報行政院長與部會首長，卻都獲得「沒有必要」的結論，現在看到中央的邊境管制，他通批是「做半套」，怎麼會只針對7個國家，應該每個入境都要入住集中檢疫所與防疫旅館，並採檢兩次，台灣已經禁不起第二次蹂躪，中央已經一錯再錯，不要三錯。

侯友宜26日防疫記者會，突然改以台語通批中央表示，他聽到Delta病毒進來「內心有夠艱苦」， 屏東南部鄉親要面對病毒入侵，真的很替他們煩惱。

侯友宜說，他從去年3月份就呼籲蔡英文總統作戰一定要阻絕於境外，當時很多民意代表都說他製造恐慌，但這下「好啦」，他一而再再而三呼籲沒人要聽，他於去年在8月行政院會直接報告院長與首長，結果當時行政院裁示「沒有這個必要」。

侯友宜說，他尊重中央裁示，結果今年境外破口有夠大，從諾富特事件引發一系列國家災難，病毒肆虐全台，雙北最嚴重，看到很多重症死亡者，針對對民眾造成很大傷害。

侯友宜說，現在傷害已經補救不及，他6月初就一直在說Delta變種病毒要進來，要阻絕境外，結果中央公布後，他認為是只做半套，Delta病毒已經傳播到92個國家，怎麼會只有針對7個國家？

侯友宜認為，無論哪國，入境者都要採兩次，入境PCR、隔離期滿再採PCR，好好落實把關，「我真的很少講很嚴肅的話」。侯友宜也說，還要做好加強版疫，趕快做好部署，不要忽略，另外基因定序要落實，他更拜託長輩趕快來打疫苗「 市長誠懇拜託」。

針對今日確診案例，侯友宜說，確診感染源分布仍以家戶感染占最大宗，佔23人，約64%；安置部分，目前13人住院，剩餘23人送往集中檢疫中心安置。另外，新北家禽移工感染一案，累計篩檢523名外籍移工，目前已有19名PCR確診，分別為2名本國籍與17名移工，另於昨日開始施打疫苗，已有408人完成接種，而19名確診者均移至集中檢疫所安置。