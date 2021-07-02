台灣至今卻仍存在「活禽交易市場、屠宰場」，且就在人口稠密的雙北都會區。（動社提供／林良齊台北傳真）

台灣至今卻仍存在「活禽交易市場、屠宰場」，且就在人口稠密的雙北都會區。（動社提供／林良齊台北傳真）

台灣至今卻仍存在「活禽交易市場、屠宰場」，且就在人口稠密的雙北都會區，台灣動物社會研究會今天呼籲，活體運輸距離越短越好，雞隻應該於農場所處區域內的電宰場屠宰，減少運輸造成的空污以及雞隻緊迫死亡，也可降低化製廠處理廢棄物的空氣污染。

目前北市環南家禽批發市場共有52個業主，目前約半數仍在經營，另有14條屠宰線，每日交易、屠宰約5萬隻土雞及4千隻白肉雞、2至4千隻肉鴨。新北泰山家禽運銷合作社行口數22個、9條屠宰線，每日交易屠宰約3萬隻土雞，供應北部各地傳統攤商及餐飲業；此次因新冠病毒爆發群聚，市場降低交易，農委會介入協調，讓部分活禽停止送入新北，改為在地屠宰後運送屠體北上供應消費需求。

動社呼籲農委會、雙北市長應有積極作為，不要等到禽流感病毒跟新冠肺炎病毒一樣，演變成大規模禽傳人時，想亡羊補牢可能已措手不及。政府應盡速讓雙北「活禽交易」市場、屠宰場轉型為屠體交易，建立現代化肉品產銷制度。

動社建議，應落實「就近、在地屠宰」：活體運輸距離越短越好，雞隻應該於農場所處區域內的電宰場屠宰，減少運輸造成的空污以及雞隻緊迫死亡，也可降低化製廠處理廢棄物的空氣污染。