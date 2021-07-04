是不是法國的軍火交易常有弊案？巴黎法院已命令國家金融檢察局，對 2016 年達梭航太(Dassault)與印度的 36 架飆風戰鬥機(Rafale)的交易案進行調查。

防衛世界(Defense World)報導，法國調查網站 Mediapart在 7 月 2 日發布新聞，國家金融檢察官辦公室（法語字母縮寫：PNF）表示，巴黎法院早在 6 月 14 日就啟動司法調查，要瞭解印度購買的36架飆風戰鬥機過程中，是否有許多觸法的金錢往來。

這是法國反腐敗組織「夏爾巴」( Sherpa)在4月底提出的檢舉，表示過去兩年所收集的文件，認為法國反腐敗局（AFA）沒有認真調查達梭航空的可疑付款，以及向印度的中間人支付佣金和賄賂。

針對賄賂指控，達梭航太公司在 4月8日的一份聲明中表示：「法國反腐敗局在內的官方組織已有相關調查，都沒有查到任何違規行為。」

「特別是達梭也遵守 2016 年 12 月 9 日通過的 Sapin 2 反腐法律。在 Sapin 2 法律的背景下，公司已完成腐敗的預防。」

然而，夏爾巴組織則稱， Sapin 2 法並不完備，有很多未規定的部分，使得大公司反腐敗有許多轉寰餘地。