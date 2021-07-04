台微體上櫃股票 7／5暫停交易 22:092021/07/04 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心4日晚間表示，台灣微脂體公司（4152）上櫃有價證券自7月5日起暫停交易。 台微體公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司相關上櫃有價證券自7月5日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 男匯款5000元誘少女自拍猥褻影片 好姐妹抽成媒介性交易 台股基金 每月都風光 #台微體 #暫停交易 #公司 #上櫃股票 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技ETF戲分重 衝盤要角 04:102021/07/04 財經要聞 人事異動站 6月25日至7月1日 04:102021/07/04 專題周報 15檔三高績優生 吸金 04:102021/07/04 財經要聞 員工涉襲警案 維他奶遭抵制急澄清 04:102021/07/04 焦點新聞 陸新冠醫療去年出口1050億美元居全球第一 美國成最大買家 13:112021/07/04 兩岸 滴滴回應被下架 已暫停新用戶註冊配合整改 21:182021/07/04 兩岸 綁架全民當白老鼠 04:102021/07/04 時論廣場 雲林縣夜市微解封演練 攤販減半、人流管控、交易無紙化 12:132021/07/04 生活 疫情再降溫 今增37例本土 2人死亡 13:362021/07/04 生活 復星設專案小組 處理台灣3訂單 04:102021/07/04 生活新聞 台中學生線上學習 誤購遊戲點數 04:102021/07/04 焦點要聞 財經熱門新聞 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 航運股暴量下殺洩警訊？散戶注意全球2大海運巨頭 - 財經 晶片荒爆了買不到新車 美二手車行竟出現1怪象 - 財經 台鋼鋁廠料源 恐拉警報 - 財經要聞 - 工商時報 警告成熟製程缺貨惡化 德晶片巨頭：2奈米多少客戶要？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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