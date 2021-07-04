櫃買中心4日晚間表示，台灣微脂體公司（4152）上櫃有價證券自7月5日起暫停交易。

台微體公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司相關上櫃有價證券自7月5日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。