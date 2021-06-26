針對我國與美國將於6月30日召開「貿易暨投資架構協定」（TIFA）視訊會議，國民黨國際事務部表示歡迎，並希望民進黨政府以台灣利益優先、為所當為、創造雙贏，切莫重蹈去年率爾開放萊豬進口的覆轍。

國際部指出，去年美國為我國的第二大出口國、第五大進口國，我國則是美國的第九大貿易夥伴，雙邊投資關係亦稱穩定，所以TIFA會談及所促成的進展有其意義。

國際部表示，自我國與美方自1994年簽署TIFA協定以來，共舉行過10次會議，首次的TIFA會談是於1995年召開，馬英九政府時期有3次，蔡英文政府時期，繼2016年10月於華府舉行後，這次將是第二次，期間雖稱台美關係「史上最好」，但如此重要的會談已中斷了近5年，非常可惜。

國際部說，本月底的TIFA會談必定涉及我國的實質經濟利益，任何政府的具體承諾，都必須先做好內部溝通，傾聽民間與相關產業的聲音，虛心接受國會與民意的規範與監督，但目前並未看到政府足夠的溝通與傾聽，令人擔心。

國際部另說，TIFA會談的主題範圍遼闊，可能從傳統產業（如農牧業），到數位經濟與尖端科技產業（如半導體產業鍊），也可能從雙邊租稅優惠或減免、投資保障協定，一直到雙邊貿易協議（BTA）或自由貿易協議（FTA）；根據過往經驗，我國多需力爭才能將對我有利的議題帶上談判桌，民進黨政府是否能抗拒美方談判壓力，並不樂觀。

最後，國際部認為，去年9月30日，台美簽署「基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄，涵括基礎建設、經貿、金融、能源等多個領域，但該備忘錄內容應公布卻始終未公布，立委要求公布也未果，因此該備忘錄會否影響我國在TIFA會談中對美方的議價空間，尚待民進黨政府以誠實的態度向國人說明，讓國人放心。