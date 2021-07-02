櫃買中心2日表示，為配合金管會發布之公司治理藍圖3.0之規劃，強化董事會職能以提升企業永續價值，修正「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第20條，全體上櫃公司至遲應於112年6月30日前完成設置公司治理主管。

櫃買中心說明，上櫃公司實收資本額達新台幣20億元以上但未達100億元者及金融業依主管機關規定者，已於110年6月30日前完成設置公司治理主管。本次增訂實收資本額未達20億元且非屬金融業之上櫃公司應於112年6月30日前設置公司治理主管，請各上櫃公司能及早準備因應。