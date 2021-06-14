中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對國籍航空公司機組員返台檢疫措施部分，6月12日起長程航班入境旅遊疫情第三級地區，未接種疫苗及接種1劑疫苗未達兩周者，將採5天居家檢疫(結束日PCR檢驗)、9天加強版自主健康管理(第9、14天做抗原快篩)；接種1劑疫苗且滿兩周但尚未具完整疫苗保護力，將採3天居家檢疫(結束日PCR檢驗)及11天自主健康管理(第9、14天抗原快篩)，完整接種2劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性，則採7天自主健康管理。

短程航班部分，未完整接種疫苗達兩周及抗體檢測陰性者，採14天自主健康管理，以及每14天PCR監測；完整接種疫苗滿兩週且抗體檢測陽性者，採自我健康監測及每14天PCR監測。

此外，航空公司速安排企業快篩及陽性者安置等，居檢期間不得派飛。

7月1日起將加嚴國籍航空公司機組員返台檢疫措施，尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達兩周者，採7天居家檢疫加7天加強版自主健康管理；接種1劑疫苗且滿兩周但尚未具完整疫苗保護力，採5天居家檢疫加9天加強版自主健康管理；完整接種2劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性，採7天自主健康管理。

短程航班部分，未完整接種疫苗達兩周及抗體檢測陰性者，採14天自主健康管理，以及每14天PCR監測；完整接種疫苗滿兩周且抗體檢測陽性者，自我健康監測，以及每14天PCR監測。

陳時中說，居檢期間符合民航法規得派飛者，限派長程航班(不進入社區)，且派飛前須快篩陰性，希望機組人員能儘速完成疫苗接種，否則檢疫措施就要加得更嚴。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，國籍航空機組員部分，前艙飛行機組員83%施打了第一劑，後艙機組員則是57%，因為目前機組員部分都只有打第一劑，第二劑應該在六月下旬才會接近施打第二劑的時間。

機組員沒有接種疫苗是否可派飛？陳時中說，這樣的情況就會維持先前的安全組和風險組，不可混飛，目前風險組的人數會持續下降，會滾動式的適時調整。