桃園高齡接種首階段落幕，79歲以上銀髮長輩接種率達67％，其中包括839名獨居長者、4197位不在籍長者，市長鄭文燦也預告下階段會針對3萬4378名75至78歲的長者施打，時間改採7點半到11點半、避免太熱，也會和醫療院所合作，採「雙軌制」，社區接種站跟醫院診所都能就近施打。

鄭文燦說，桃園高齡接種計畫首輪已完成，79歲以上長者有7萬3607人、4萬9179人已施打，雖然受到媒體報導接種後不良反應事件及莫德納疫苗抵台的預期心理影響，施打意願下降，但總接種率仍達67％。

鄭文燦說，像是全市79歲以上獨居長者有1052位，社工們逐一電話聯繫，有839人完成接種、約79％；也有4197位不在籍長者，在里長或里幹事開具證明後就近接種，避免跨縣市移動形成風險；復興區75歲以上長者和65歲以上原民長者有602人，已有535人分在1個衛生所及7個部落接種站完成施打，接種率達88.9％。桃園也提供多項貼心服務，愛心計程車服務1萬6098趟次、復康巴士出動1728趟次。

鄭文燦也預告，下一輪欲接種的75歲以上長者，將以2個年齡層為1組，77至78歲1萬7520人、75至76歲1萬6858人陸續分批施打，接種時間改採7點半到11時半，避免因天氣過熱影響長者身體狀況，也會採取「雙軌制」，除了微調社區接種站數量，也規畫開放合約醫療院所，讓長者能就近施打。

至於65至74歲的長者，桃園有20萬3000人，將待新一波疫苗配賦後，安排各年齡層依序施打。鄭文燦也提到，全市約有6萬7000人打過第一劑，中央流行疫情指揮中心預計23日陸續配發AZ疫苗，供民眾完成兩劑疫苗接種，他強調中央防疫指引認為第二劑相隔10至12周再打效果更好、保護力更高，呼籲已施打的市民，以接種黃卡上日期加14天，就是第10周，再預約施打，衛生局也會協調醫療院所開放疫苗門診。

鄭文燦也說，當前各責任醫院仍有醫護人員、中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等第一至三類者正進行施打，其中醫院機構的非醫事人員應視為優先接種名單，如有剩餘疫苗應為其接種，給予充分的保護。另外，社工、公衛人員、各局處負責稽查管制人員、基層的鄰長、環保志工、守望相助隊等也可先造冊，未來依中央指定的類別及數量施打。

鄭文燦也說明「固安計畫」，截至19日止，共計快篩107家企業、2萬4941位外籍移工，其中快篩陽性者共計71人，PCR檢驗結果均為陰性，市府會陸續針對工業區、中小企業及營造工地持續篩檢，讓企業、員工及社區能夠三贏。