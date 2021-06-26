國軍桃園總醫院累積至25日已經30人確診，桃園市長鄭文燦表示，請示軍醫局後，門診、急診、疫苗施打暫停14天，讓醫院降載到最低程度。鄭文燦說，雖然分紅黃綠區，但足跡以過去桃園醫院來說相當複雜，因此全院病人、醫護要多次採檢，才能清零。

國軍桃園總醫院25日發出公告是紅區內科主治醫師至7月9日前暫停服務，其餘各科醫師維持每周1診次，保障南桃園鄉親慢性疾病藥物治療需求。不過凌晨突然在官網公告，表示急診、門診、疫苗施打暫停，引起民眾擔心是否疫情擴大。

鄭文燦26日主持防疫會議表示，昨天跟衛福部醫福會執行長王必勝、衛生局長王文彥和國軍桃園總醫院團隊開防疫檢討會。因希望醫院降載到最低程度，請示軍醫局後，決定14天急診、門診、疫苗施打都暫停，繼續進行多次採檢。

鄭文燦說，紅、黃、綠區是感控判斷，但全院足跡以桃園醫院經驗來說是很複雜的。全院病人、醫護要多次採檢，才能邁向清零。他說，醫護部分，若要就地隔離，可提供集中檢疫所。若經多次檢測PCR陰性、沒有風險的，也提供防疫旅館居住，讓醫護沒有後顧之憂。

另外醫院還有15名確診病患，將由消防局還有衛生局協助轉出，讓醫院沒有任何確診病患，全面降載後才能進行清零計畫。鄭文燦說，「我想已經30人了，一定要最高標準進行計畫。」