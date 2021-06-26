雲林縣政府考量長者防疫安全，除暫時停辦社區照顧關懷據點，改以送餐方式解決用餐問題，並加強電話居家關懷，了解長者施打疫苗後的身體情況，若出現不適或問安不到情形，立刻通知村里長就近處理，確保獨居長者健康安全。

雲林縣政府上個月26日函請各鄉鎮市公所連結獨居長者送餐服務，並於本月15日正式頒布「疫情警戒達第3級獨居老人物資及送餐服務方案計畫」至各鄉鎮市公所，若有長輩有無法轉介長照送餐情形，於疫情期間各公所可轉介自助餐店送餐，縣府每餐補助80元。

縣社會處長林文志表示，15月疫情爆發後，社會處團隊即至20鄉鎮市關心獨居長者轉送所需物資，並協助申請相關服務，包括長照送餐服務、緊急救援系統服務等，讓獨居長者不用擔心用餐問題，遇到緊急狀況也可馬上求援。

縣社會處透過社區照顧關懷據點專職人力，進行獨居長者的電話問安，除社區照顧關懷據點所在的村里外，亦關懷鄰近尚未設置據點的村里，並於衛生福利部本月22日公布「強化獨居老人關懷措施」後，加強電話問安關懷頻率，一旦發現有異，立刻通知村里長就近了解。

林文志說，為讓長者可以快速受到疫苗的保護，縣府在20鄉鎮市都設有快打站，另針對老人住宿式機構等住民，也都快速施打疫苗，希望長者可以安然度過此波疫情。

林文志指出，因應長者施打疫苗可能出現不適情況，必需即時掌握，社會處特別安排人員加強電話訪察，一旦發現長者出現異狀或找不到人，立即派員前往了解，將施打疫苗後可能發生的問題降到最低。