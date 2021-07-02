北市目前開放72歲以上長者、65歲以上原民長者接種莫德納疫苗，北市副市長蔡炳坤表示，2日有收到中央信息，本來8日才有疫苗下撥北市府，但提前規畫到5日，可望下修到70歲以上，以提升北市疫苗接種率。

北市副市長蔡炳坤。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市爆出信義區牙醫診所醫師及助理3人、大安區耳鼻喉科醫師及病患2人確診，北市議員許淑華爆料，北市府對牙醫診所16名員工和127名看診者，全都只要求居家隔離而不篩檢，耳鼻喉科醫師接觸的300多名病患，只篩檢100多名。

黃珊珊回應，信義區牙醫診所確診接觸的病患都有居家隔離，居家隔離無法做強制篩檢，中央也規定居隔14天解隔後不做PCR篩檢，但北市的精準疫調，會請居隔期間的人來做快篩，確實也有撈出很多確診者。

黃說，每天健康服務中心檢查費、以及防疫計程車費都是北市府付，有人認為第14天再篩檢就好，所以無法強制；大安耳鼻喉科因防護做得比較好，200多名病患是自主健康管理，且也是一一打電話而撈出1例確診，2、3日都會陸續篩檢，目前還沒陽性確診患者，健康服務中心都全程監控。