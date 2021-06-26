殘劑施打全國亂 侯友宜指「匆促」：讓民眾有期望但都是失望 11:082021/06/26 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 殘劑施打全國大亂 侯友宜：讓民眾有期望但都是失望。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央開放殘劑預約，卻造成全國一團亂，新北市長侯友宜26日表示，中央開放殘劑施打真的滿匆促，匆促下指引又不是非常明確，對執行端醫療診所會帶來困擾，民眾對殘劑有很大希望，但是都是失望的。 侯友宜說，到底殘劑打完能不能找到符合1到10類施打，或是開放給一般民眾打，讓很多診所不知該如何施打。 侯友宜說，目前殘劑是授權給診所，中央指引如果能夠更明確更好，如果沒有就授權給診所去施打，讓診所這邊的選擇權多一點，只要把施打的過程當中公開透明，讓大家清楚就好。 疫苗殘劑搶破頭 高嘉瑜籲殘劑施打公開透明 全台掀殘劑之亂 陳時中道歉：實施困難 #殘劑 #施打 #診所 #侯友宜 #全國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗殘劑稀少 竹縣授權各院所開放1至10類施打 15:362021/06/26 生活 疫苗殘劑一國多制 江啟臣批政府添亂 12:362021/06/26 政治 疫苗殘劑讓基層診所備感壓力 新北籲中央給明確指引 15:512021/06/26 生活 避免搶打疫苗殘劑亂象 彰化縣府：以65歲以上長者優先造冊施打 17:012021/06/26 生活 地方疫苗殘劑搶破頭 新北喊話中央：做好疫苗平台 15:542021/06/26 生活 Delta大舉入侵 侯友宜說重話：盼中央對入境者採檢2次 14:482021/06/26 生活 沒配套 民眾衝鋒搶打 整慘基層醫護 04:102021/06/26 焦點要聞 殘劑疫苗瘋搶！診所行政作業癱瘓 柯P嘆：處理殘劑比整瓶還累 16:412021/06/26 生活 陳其邁公布疫苗殘劑施打方式 以65歲以上長者優先 17:192021/06/26 生活 台東各大市場27日打疫苗 採預約制少有殘劑 11:472021/06/26 生活 疫苗殘劑之亂！南投醫院名額爆滿 南基登記急喊卡 20:002021/06/26 生活 政治熱門新聞 施正鋒妻是台大農經教授！怒批看到殘劑新聞 火都熄了 - 政治 蔡政府一招將「神逆轉」？敏盛集團總裁曝：2022、2024都穩了 - 政治 DeIta變種病毒入侵台灣怎麼辦？沈富雄回3字 - 政治 蔡英文回應慈濟和證嚴法師視訊 宅神忍不住脫口一句 - 政治 Delta變異株入侵台灣後 朱學恒吐一句心聲 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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