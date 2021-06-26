中央開放殘劑預約，卻造成全國一團亂，新北市長侯友宜26日表示，中央開放殘劑施打真的滿匆促，匆促下指引又不是非常明確，對執行端醫療診所會帶來困擾，民眾對殘劑有很大希望，但是都是失望的。

侯友宜說，到底殘劑打完能不能找到符合1到10類施打，或是開放給一般民眾打，讓很多診所不知該如何施打。

侯友宜說，目前殘劑是授權給診所，中央指引如果能夠更明確更好，如果沒有就授權給診所去施打，讓診所這邊的選擇權多一點，只要把施打的過程當中公開透明，讓大家清楚就好。