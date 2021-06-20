連江縣長劉增應今（20日）主持防疫會議，會中公布無新增確診個案，無新增密切接觸需居家隔離個案，劉增應表示，為阻絕疫情病毒入侵，縣立醫院周一起每天開設疫苗門診2診，加速施打疫苗，此外，防疫會議調整為周二及周五，不再每天舉行。

連江縣疫情指揮中心表示，19日機場2班機入境102人，松山機場先行篩檢98人，4人於南竿機場快篩，另外，進行軍方預約19人快篩共計23人，結果均呈陰性。

劉增應表示，下周起防疫會議調整為周二及周五，其餘時間由衛福局掌握並發布訊息，三級警戒相關規定應持續遵守，機場、碼頭維持快篩，防堵病毒入侵

連江縣疫情指揮中心表示，根據研究，接種第1劑疫苗21天後，仍有少數機會會罹患COVID-19，但可有效預防COVID-19重症，大幅減少住院機會及死亡。

劉增應提醒，鄉親接種完疫苗後，不代表對新冠病毒完全具有免疫力，在國內疫情警戒尚未解除前，仍須遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離。如有任何防疫相關諮詢，可撥打連江縣疫情指揮中心24小時防疫專線0963772160。