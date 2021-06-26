為防堵印度Delta變異株傳播鏈，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中允諾屏東枋山鄉楓港、善餘2村民先行打疫苗，而屏縣府稍早指出，預計27日早上8點開始施打，凡2村人有篩檢為陰性者都可施打，地點在枋山老人活動中心。

屏縣府指出，枋山疫苗速打站預計27至29日施打，而每日施打時間是早上8點至中午12點、下午1點至5點，對象則為楓港、善餘2村有篩檢且呈陰性的村民。

屏縣府提醒，枋山快篩站已延長開設時間至28日下午5點，並將篩檢亭增至2座，以便楓港、善餘2村全村篩檢，而有疑似症狀、雙北旅遊史、與確診者足跡同時重疊、曾與北農各市場有接觸等枋山、獅子鄉鄉民，也請前往枋山篩檢站快篩，預約電話為08-8761150、08-8761069，地點在善餘村籃球場。

從祕魯返國的祖孫，在屏東枋山居家檢疫期間確診，且經基因定序後確定為「印度Delta變異株」，而與其有關的7名確診個案，目前雖未確定病毒株，但屏縣府嚴正以待。