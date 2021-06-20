南投縣府衛生局今日繼續在南投市、草屯鎮、埔里鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、水里鄉、信義鄉設站接種。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

中央流行疫情指揮中心公布各縣市確診人數，南投縣20日確診人數為零，為南投縣連續10天迎接「嘉玲」，衛生局表示，今日繼續在南投市、草屯鎮、埔里鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、水里鄉、信義鄉仍持續設站接種，上午下大雨，加上各地傳出疫苗接種不良事件，符合接種對象的86歲以上長者及76歲以上原住民長者，影響接種意願。

衛生局指出，中央配撥AZ疫苗，第二批配撥1萬300劑疫苗給南投縣，從19日、20日在13鄉鎮市設置大型疫苗接種站全面接種。

近日全國各地疫苗接種不良反應事件影響，昨日疫苗接種人數不如預期，第二批配撥疫苗1萬300劑，僅接種1445劑，接種率14％，今日繼續在南投市、草屯鎮、埔里鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、水里鄉、信義鄉設站接種。

衛生局也統計，中央撥配南投縣第一批AZ疫苗1萬8000劑，截至19日下午4時第一至第五類分配數6696劑已完成5454劑，接種率81％，仍陸續規畫依序接種中；第六類撥配量為1萬1304劑，完成1萬417劑，接種率92％。

18、19日兩日，南投縣接獲新冠肺炎疫苗接種不良反應死亡事件計4例，衛生局依疾管署規定完成疫苗接種不良反應通報，後續將協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請，今日截至中午幸未獲通報有身體不適的接種者。