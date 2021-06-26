雲林縣連續5天零確診，除了持續加強防疫，雲林縣長張麗善26日向中央喊話，爭取農漁會、獸醫師、計程車業者、瓦斯業者及鄉鎮民代表納入疫苗優先施打對象，未來再配合自購100萬劑疫苗計畫，施打率便能提高至9成以上，達到群體免疫效果。

張麗善表示，有感日前屏東發生計程車司機群聚染疫事件，並檢討相關民生消費及服務產業需求，責成縣府工務處協助縣內計程車業者、消防局協助瓦斯業者、以及民政處協助鄉鎮市代表會先行造冊，希望中央能體恤行業特質的風險及相關防疫服務的辛勞，納入優先疫苗接種對象。

張麗善說，雲林縣為農業大縣，農業產值連續多年居全國之冠，農漁會人員為服務民眾需經常出入各種場所，尤其5月乾旱相關天然災損申辦人員，以及從事禽畜及毛小孩醫療的獸醫師，為加強防疫網絡，希望中央能將農漁會災害救助、第1線櫃檯人員及獸醫師納為優先施打對象。

張麗善指出，在當前疫苗數量不足情況下，如何將有限資源發揮最大效用顯得更為重要，除中央的分類標準外，地方有地方的屬性及需求，希望中央能聽得進去人民的聲音，讓防護力建構在最關鍵處，才能真正守護台灣。

另外，縣政府也將盡速爭取自購疫苗提供縣民施打，目前已施打疫苗縣民約4萬5000人，施打率占18歲以上人口7.74％，與全球平均施打率33.6％相距甚遠，至今縣內18歲以上、尚未施打疫苗的民眾共計53萬7000餘人，未來若能順利自購100萬劑疫苗，施打率便能提高至9成以上，達到群體免疫效果。