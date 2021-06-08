陳時中你累了嗎？每天下午2點的例行記者會，看到你已經意興闌珊、欲振乏力，照本宣科的樣子看似麻木不仁，但你可知道在電視機前面的每個國人、每個家庭、每個勞工團體、每個縣市政府正緊張屏息以待疫情是否再次嚴重擴散，是不是又有什麼重磅消息。

台灣的死亡率攀上高峰，截至6月7日確診數11491人，死亡數286人，死亡率高達2.48%，對比美國及印度雖死亡人數高居全球之冠，但其死亡率僅分別為1.7%及1.2%，而台灣鄰近各國，諸如日本1.7%、菲律賓1.7%、香港1.7%、韓國1.4%、泰國0.6%、新加坡確診人數61970人，死亡人數32人，更是不到0.05%，顯見台灣只要染疫，死亡機率高的嚇人，張上淳坦言，「與全球相比，似已超過全球」，尤其近日公佈的死亡人數屢創新高，讓已隔離及躺在病床接受治療的患者，心中更是煎熬。

去年蔡英文在就職演說上清楚表達下一個4年，在產業發展、社會安定、國家安全、民主深化4大面向超前部署，誓讓台灣脫胎換骨。今天我們看到因為一波疫情防控失利，為了一個尚未進入第三期臨床試驗亦沒獲國際認證的疫苗，竟讓國家元首跳到第一線替高端、聯亞公司背書，當中造成的股價哄抬、暴漲暴跌，這就是所謂的產業發展嗎？根本是總統在帶頭擾亂金融秩序！

以前我們所自豪的台灣藍波萬，乃是醫療體系健全，評比排名世界第三、亞洲第一，這次卻在新冠肺炎衝擊下徹底破功。然而疫情蔓延導致醫療量能不足，關鍵在於欠缺篩劑與疫苗遲到，所以洪秀柱才會指控這是「官僚殺人」，但身為閣揆的蘇貞昌卻率先卸責，推託是全民防疫鬆懈。為了彌補防疫缺口，醫護人員急救重症病患遭砍斷手筋，執勤的員警因勸導未戴口罩的民眾遭砍數刀重傷，請問社會安定在哪兒？反倒全民瀰漫一股揮之不去的怨氣與壓力，像一顆顆不定時炸彈隨時都會爆炸！

美國3位參議員率團閃電訪台，雷聲大雨點小，泱泱大國區區施捨台灣75萬劑疫苗，以台灣2300萬人口，6成人口抗體覆蓋率，每人2劑計算，所需2760萬劑疫苗，僅僅佔比2.7%，這就是蔡政府驕傲自滿，蒙起頭瞎忙了一年半，三級警戒實施一個半月以來的成果！國家還有安全？不用外侮，台灣已被病毒打敗，徹底淪陷。

更荒唐的是防疫不濟就操作「仇中認知作戰」，民進黨黨工的老公林瑋豐雖做了一次作戰失敗的負面示範，但執政黨上下沆瀣一氣結合綠媒和1450擷取國外防疫成功案例，加以修圖偽造來欺騙社會、贏取同情，並惡意中傷來自對岸無償援贈疫苗的美意，扭曲醜化為統戰策略，罔顧台灣人民需要疫苗救命，蔡英文口中的民主深化，心裡還有民意嗎？只要顏色不對就是政治不正確。

心虛又沒底氣的蔡政府總是喜歡事事爭第一、搶頭香，疫情當前本該人命關天卻視如草芥，陳時中輕描淡寫冷冰冰的死亡數字，代表一條條驟然消逝的生命與一個個心碎的家庭以及許多親友的悲哀，連死亡率都快變成台灣藍波萬，蔡政府到底還讓不讓人活啊！（作者為台灣青年聯合會理事長）

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