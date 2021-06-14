雲林縣長張麗善表示，考量新冠肺炎高齡者死亡率很高，不得已情況下，只能從年齡層訂優先順序，這一批疫苗從85歲以上者長者優先施打，民國25年12月31日以前出生者，可在這一波施打新冠肺炎疫苗。（雲林縣府提供）

雲林縣本次分配得2萬4000劑疫苗，扣除必須優先施打者1萬1000劑，剩1萬3000劑，中央流行疫情指揮公布75歲以上的長者都可施打，因雲林縣老化程度高，本梯次只有85歲以上縣民優先施打，約有1萬7503人，明天（15日）免預約統一開打，還沒收到通知單者不要自行前往。

雲林縣衛生局指出，扣除第一至第三類、長照機構住民與照顧者、洗腎患者優先施打疫苗，全縣剩下1萬3000劑疫苗，但雲林縣75歲以上人口多達6萬人，不夠讓75歲以上老人在這一梯次都施打。

縣府統計，本縣85歲以上的高齡長者1萬7503人、80歲至84歲長者約2萬0104人、75歲至79歲長者約2萬2060人。

縣長張麗善表示，考量新冠肺炎高齡者死亡率很高，不得已情況下，只能從年齡層訂優先順序，這一批疫苗從85歲以上者長者優先施打，民國25年12月31日以前出生者，可在這一波施打新冠肺炎疫苗。

張麗善說，視後續有第二波疫苗撥配到位再開放下一個年齡層施打，後續會再公布下一波施打對象，沒有收到通知單，請不要自行前往。

曾春美呼籲，這一次施打疫苗的85歲長者，收到通知單再前往接種，記得攜帶身分證、健保卡。

衛生局長曾春美表示，本次高齡長者接種新冠肺炎疫苗免預約，由村里長進行調查施打疫苗意願，民眾依通知單前往接種，獨居或行動不便者由村里幹事協助接種。

曾春美說，明天（15日）各鄉鎮同步展開疫苗施打作業，為確保安全，務必於接種處或附近觀察至少30分鐘，以即時處置急性過敏反應。