基隆市預計6月23、24日開放75歲以上長者（原住民65歲）施打疫苗，總計9163人，明天將發送接種通知單，市長林右昌也宣布，已將70到74歲的長輩完成造冊，只要中央一令下，可以馬上進行施打作業。

國外疫苗陸續抵台，基隆市已規畫開放75歲以上長者（原住民65歲）施打疫苗，林右昌指出，只要於1946年12月31日前出生的民眾皆符合資格，屆時務必帶著通知單、健保卡及施打意願評估書前往現場，在家先填好施打意願評估書，預計明天將發送施打通知單。

林右昌說，之前沒有疫苗可以打的時候，大家期盼盡速接種，現在疫苗已經逐漸充足、國際認證的疫苗也逐步到位，包括今天下午從美國直送台灣250萬劑莫德納疫苗，呼籲民眾符合資格應該盡早施打，產生防護力，對自身和家人都是一層保護。

林右昌進一步表示，截至今天中午12時為止，第二波80歲以上長者已有2921名長者完成接種，有3個行政區提前結束施打作業，包括中山區施打率50.3％、信義區40.9％、七堵區41.7％，仍在進行的4個行政區，施打率也都在4成上下。

另外，林右昌說，市府已預做準備，將全市大約2.1萬名70到74歲的長者完成造冊，只要中央一令下，疫苗撥發下來，就可以馬上進行施打作業。