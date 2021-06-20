AZ疫苗15日開放75歲以上長者施打後，至今全台已傳出62人猝死，台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅今天一早發文，表示他對這次高齡者施打疫苗後的死亡不良事件感到害怕與驚嚇，更誇張的是，查詢疾管署的疫苗死亡案例統計，竟然逐日減少，從15日疫苗死亡統計有3頁，到16日剩2頁、18日僅剩1頁。讓他痛心，難道全台灣人民都不必知道真相了嗎?

王明鉅今天在臉書發文，指出他從15日AZ開放長者施打以來，很關注高齡長者在疫苗施打後的死亡不良事件，因為他真的被嚇到了，且一天比一天更驚嚇，已經有超過60位高齡長者在注射疫苗後死亡。

王明鉅表示，為了了解這些本身就有許多慢性病的高齡長者，到底要不要去打疫苗、打疫苗有沒有風險、以及施打之後死亡的風險，和沒有作好防護工作到處趴趴走後染疫死亡的風險比較起來，到底低多少，於是他去查了疾管署6月15到19日施打疫苗後的死亡統計。然而有臉書朋友告訴他，疾管署的統計竟不見了。

王明鉅表示，從他3天來儲存下來的檔案發現。統計資料竟然越來越少，出現3種版本。6月15日疫苗統計有3頁、16日疫苗統計剩下2頁、18日疫苗統計僅剩1頁，內容越來越簡化。

疾管署6月15日上傳3頁疫苗統計資料。（翻攝自 王明鉅臉書）

疾管署6月16日上傳2頁疫苗統計資料。（翻攝自 王明鉅臉書）

打AZ疫苗後促此的人越來越多，但一料越來越少，疾管署6月18日只上傳1頁疫苗統計資料。（翻攝自 王明鉅臉書）

「我不知道這代表什麼? 」王明鉅表示，這些數據可是人命關天，攸關全台灣人民打疫苗的施打與安全性，結果只公布1頁資料，是指其他2頁沒公布的資料，包括不良反應件數及死亡人數，全台灣人民都不必知道了嗎?沒想到2021年的疫情與疫苗風暴中，政府機關竟然出現「就是不讓你看，就是不讓你知道」的事，讓他不禁為那些逝去的長者傷心，台灣竟然是用這種方式，來應對大眾害怕與關心的公共衛生狀況，面對此狀況只能「長嘆一聲，夫復何言！」