嘉縣長翁章梁視察太保、朴子、義竹接種站。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣21日開始開放75歲以上民眾接種疫苗。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣第3波疫苗21日起下修到75歲以上民眾可接種，嘉縣衛生局表示，80歲以上民眾接種人數截至19日為止為1萬2079人，接種率約4成，為提升全民防護力，翁章梁指示下修接種條件為75歲以上民眾，21日起將陸續在7鄉鎮市開設社區擴大接種站，呼籲鄉親善加利用，打造社區防護力。

嘉義縣目前分配到3萬1300劑AZ疫苗，15日起透過社區擴大疫苗接種站、搭配村里巡迴設站、百歲以上長者到宅等方式接種，前2波以80歲以上長者為優先，近期媒體報導多起疑似不良事件反應，影響施打意願，全縣80歲以上人口3萬383人，至19日止修正後有1萬2079人施打，接種率約4成。

翁章梁表示，嘉義縣首波開放85歲以上長者，該族群人口接種率為55％，同意接種者施打率高達88％，80-84歲受媒體報導不良反應事件影響，接種率至19日止只有25.4％，為提升全民防護力，下修接種對象為75歲以上民眾，呼籲鄉親善加利用社區擴大疫苗接種站，21日起將針對老年人口數多的鄉鎮市，陸續開設7場擴大疫苗接種站，搭配衛生所村里設站，呼籲鄉親善加利用，打造社區防護力。

衛生局長趙紋華表示，第3波疫苗社區擴大疫苗接種站21日起分別在中埔國中、22日大林國小、民雄國中、水上國小、竹崎高中，23日新港國中、24日朴子國中開設。

另外，1-3類可接種對象請依調查時間地點，依序前往當地衛生所或由醫院接種，洗腎及長照機構住民則由原合約所提供接種，未來將視中央撥補疫苗再下修接種年齡，提供更多的長者接種服務。