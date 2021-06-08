嫌贈疫苗少！台灣遭諷疫苗乞丐 王淺秋：陳時中已經淪為國際笑話【政新鮮】

國內疫情不見趨緩，台灣在各國原有防疫資優生之稱，自從5月中出現破口後，又面臨疫苗不足的窘境，還遭外界嘲諷是需四處求援的「疫苗乞丐」。資深媒體人王淺秋接受《中時新聞網》訪問指出，指揮官陳時中的發言，是導致台灣會淪落至今的原因，頻頻向國際吹噓我國的防疫，受質詢時更稱世界要如何跟上台灣，一連串的錯誤導致他成了國際上的笑話。

王淺秋表示，去年台灣防疫有成，陳時中投書各大國際媒體，宣揚台灣的抗疫歷程，呼籲支持台灣參與世界衛生組織(WHO)。如今台灣防疫政策出現嚴重疏漏、欠缺疫苗招來民怨沸騰，真是何其諷刺。她認為陳不聽從專家建議，只為吹噓好看的防疫數據，染疫死亡的國人成為錯誤政策下的犧牲品，種種作為不僅讓台灣淪為笑話，台灣人也連帶因他受到疫情的衝擊。

王強調，民進黨政府應放下成見和面子，讓有能力的民間團體將疫苗採購進來，不要口口聲聲說會盡力地協助，卻屢次設下關卡阻撓民間團體，要求其要有原廠授權書。「疫苗是否為原廠合格才是重點，若只是程序上文件的補足，不影響疫苗的安全性，那會變成官僚作為而已。」她反問中央，這麼要求原廠授權書，那美、日兩國近期贈台的疫苗，有沒有原廠的證明？

國人陷入疫苗荒窘境，對執政黨中央疫苗政策感到相當不滿，國民黨立委已率眾連續4天至總統府前，快閃抗議要求蔡政府提供疫苗。王淺秋對此表示，中央的疫苗採購策略根本是壓錯寶，缺疫苗導致民怨四起，到現在還在苦等國產疫苗，為的就是自己的私人商業利益，她痛批中央不該把預算拿來紓困，應把它拿來購買疫苗，也不再需要多花錢補助需要的產業。

(中時 )