消失的會議紀錄！3+11誰決策 凌濤痛批：草菅人命 政策殺人

國內疫情不斷延燒，外界質疑破口是機組員「3+11」政策檢疫放寬所導致。疫情指揮中心指揮官陳時中原先疑似是想甩鍋給副指揮官陳宗彥，後來又改口聲稱會議是由他主持，並喊話：「所有決策我負責」。陳日前又在記者會上說到道，這場3+11會議沒有會議紀錄，引來批評聲浪是想逃避。國民黨青年團前團長凌濤接受《中時新聞網》獨家訪問表示，這麼重要的會議沒有會議紀錄不但令人匪夷所思，更能看見民進黨做這樣的決策根本是政策殺人且草菅人命，痛批指揮中心是害怕擔責任。

凌濤表示回歸桃園諾富特事件，究竟是誰機師檢疫由「5+9」倡議改為「3+11」？他指出罪魁禍首就是民進黨的立委范雲，范遭踢爆後臉書不僅引來大批網友砲轟，臉書一度關閉後神隱多日才現身民進黨團大會。凌濤認為，每一個做決策的官員都該對外講清楚說明白，如此重大的會議竟然沒有紀錄，陳時中還用「太忙了」來搪塞國人，由此可知台灣死亡案例破百，就是錯誤的政策所導致。

針對台灣鬧疫苗荒凌濤表示，從五月初疫情爆發至今，蔡政府對疫苗的說法已變成羅生門，要碼透露數量不壓到貨日期，要碼透露施打日期不壓數量；陳時中在記者會上回應六月底即將到來的疫苗，則是回答：「不曉得什麼廠牌」，這個回答讓他不禁嘲諷陳時中：「我是在百貨公司買禮包嗎？」。他也忍不住質疑中央，種種的決策過程中，到底是黑箱的？還是透明的？到底人民還有多少不知道的事？

國產疫苗高端、聯亞已進入解盲階段，預計六月中將公布結果。凌濤直言，每當政府對外採購疫苗遇到阻礙，就會向國人信心保證國產疫苗進度，已經進行非常順利，目的只是為了來搪塞國人，並設下阻礙來拖延民間機構捐贈疫苗，他痛批政府還在為了國產疫苗，而顧及不重要的面子，因新冠疫情死亡的已有149例，別再阻擋民間團體自購疫苗，也別再官僚殺人。

(中時新聞網)