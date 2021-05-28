北市2萬2千劑AZ疫苗掀接種潮 接種民眾：打完頭很暈還腹瀉

國內疫情嚴峻又陷入疫苗荒，疫苗量不如預期。最新一批41萬劑的AZ牛津疫苗，昨(27)日已配發至全台各縣市，今(28)日開始在指定醫院及衛生局施打。嚴峻的疫情催使下，掀起一波疫苗搶打潮。《中時新聞網》記者今早實際走訪台北市忠孝醫院，院所尚未開放就已經人滿為患，人潮已經排到頂樓，在現場也訪問到接種民眾，民眾表示接種過後休息30分鐘，回到家卻又出現腹瀉及頭暈的症狀，這些副作用又讓他躺在床上休息了半小時。

AZ疫苗從第一批進口至今，頻頻傳出施打後產生頭痛、發燒、畏寒等副作用，極少數接種者還會有血栓疑慮，上述種種原因，導致國人不敢接種，只能等候副作用影響不大的疫苗進口。第二批AZ疫苗北市獲得2萬2千劑，國內疫情未趨緩的情形下，讓原本具施打資格卻不敢施打的民眾，紛紛前往指定院所施打。北市忠孝醫院今日才第一天開放接種，浩浩蕩蕩群聚等待的民眾，不禁令人捏一把冷汗。

各類疫苗接種後都會產生副作用。(攝影／李宗澤)

《中時新聞網》記者現場走訪，接種完李姓民眾表示，原本耳聞的發燒、畏寒，只是認為報導誇大，沒想到真正接種後，才體會到AZ疫苗傳說中的恐怖副作用。而另外一位許姓接種者則表示，醫院告知他，接種前吃退燒藥會比較舒服，但打完過沒多久，頭就開始有點暈了。他更指出，退燒藥吃一顆可能沒用，擔心接種後6小時產生更劇烈的副作用。

前線醫護人員忙著裝替國人接種。(攝影／李宗澤)

李姓民眾向《中時新聞網》記者說明今日院所接種流程，首先接種前要經過嚴格關卡，護士會先核對身分是否和名單一致，之後會拿到接種聲明以及接種紀錄卡，紀錄卡內會記載下次接種時間。之後醫生還會有詢問近期是否有發燒或過敏的跡象，確認都無上述症狀後才能夠施打疫苗。他感性地說，雖然自己現在僅接種到一劑，起碼對於自己有一半健康的保障，也對在第一線奮鬥的醫護同仁表達感謝之意。

(中時新聞網)