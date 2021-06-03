我國疫苗接種今又出現兩例疑似血栓的不良事件個案，中央流行疫情指揮中心表示，昨天又接獲兩例通報，分別為一男一女，年齡在50、40多歲，疑似為血栓個案，均出現血小板低下的症狀，目前皆在住院觀察中。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨出現的嚴重不良事件通報包含一名20幾歲女性，2天後呼吸喘，支氣管痙攣，疑似過敏，目前正在ICU治療中。

第二名為50多歲男，接種後6天後頭痛，10天後因狀況加劇，有噁心、嘔吐情況，就醫抽血檢驗，疑似血栓併血小板低下症候群，目前在ICU治療中。

另一名，則是40幾歲女性，接種後出現發燒、肌肉痠痛，2天後改善，3至7天後，持續發燒、肌肉痠痛頭痛就醫，8天後開始因發生劇烈頭痛隔日再度就醫，發現疑似血栓併血小板低下症候群，住院治療中。

至於第三批AZ疫苗，莊人祥說，昨天共接種5萬6157人次，均為公費對象，截至目前已累計6萬2029人次完成接種。

(中時 )