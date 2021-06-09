台中市9日新增1例本土確診個案，為6月1日確診的龍井區家庭群聚案首例78歲女性(案8758)的先生，唯8日也新增1名死亡個案；台中市長盧秀燕也在中市流行疫情指揮中心記者會上，為殯葬業、媒體業、保全業等因為防疫有高風險族群請命，盼中央將這行業列入疫苗優先接種名單。

台中市政府衛生局長曾梓展表示，9日新增一例為6月1日確診的龍井家庭群聚案匡列接觸：家族中的79歲爸爸，5月31日採檢為陰性，但6月7日開始出現不適症狀，由衛生局安排至醫院就醫陽性確診，已收治醫院治療；因個案可傳染期間均居家隔離，故無新增匡列接觸者，也無公共場所足跡，請民眾無須擔心。

曾梓展也說，台中市累計目前確診166例，昨日新增1名死亡，累計已有兩人死亡；目前仍有9人重症。

另，因中央配發的第一批莫德納疫苗已配送7300劑到台中市的醫療院所，給第一線醫護人員施打；盧秀燕也表示，目前台中市都是依照中央設定的順位施打，但有鑑於最近連續有兩名媒體業者猝死後確診，她要為民請命，社會者有很多行業為維持社會稚序也面臨很大的風險，如：殯葬業、媒體業、保全業、基層防疫的鄰長、義消、義警、義交，以及交通人員，她為民請命，希望在疫苗分配上，讓這些在第一線有風險的行業工作者都列入優先施打。

(中時 )