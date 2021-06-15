台中市15日在全市64處快打站為85歲長者施打新冠疫苗。（馮惠宜攝）

中央12日起陸續配發台中市7萬3500劑AZ疫苗開放給1到6類人員接種，其中3萬5000劑開放給85歲以上長者接種；台中市15日起在全市111處同步開打，首日預估可以消化掉1／3疫苗，台中市長盧秀燕強調說，她在快打站觀察到施打完的長者與家人露出放心、感謝的神情，就是連日來進行防疫工作與整備最大的安慰；而中央也將增配3萬7200劑疫苗給中市。

針對這批較大規模AZ疫苗施打作業，台中市規劃全市18家專責醫院、29間衛生所以及64處快打站15日起展開接種，其中又以首度全面啟用的64處快打站最受矚目，市長盧秀燕說，社區快打站是針對85歲長者以及第5類居家型或社區服務員接種，其中年齡最大的長者是太平區106歲的阿公，早上在太平新光國中完成接種。

經統計到下午1點，111處注射點已有13763人次完成接種，包括64站快打站1萬603人（85歲長者佔7134人）、衛生所87人、醫療院所2822人以及洗腎中心251人，等於一天就可以消化掉7萬3500劑中的1／3量。至於中央流行疫情指揮中心公告要在分配53％疫苗給台中市，中市將依中央規劃逐步開放接種年齡。

盧秀燕上午要到南屯區犂明國中設置的快打站視察，她說，這是一個很龐大的整備計畫，尤其台中市有七成的快打站採日本宇美町式施打法，長輩不動，醫護人員要穿著防護衣滿場飛大汗淋漓，非常辛苦，但他們都充滿熱情的為長輩服務。

且台中市不但免預約、免登記還有交通接送服務，包括社會局復康巴士、衛生局長照交通車以及敬老愛心卡小黃巴士接送，在東區更有志工自願接送長者。

另，台中市也接獲中央通知將增配3萬7200劑疫苗，預計最快6月17日配送達，增配劑量將依中央規定的順序施打，詳細分配情況將於16日下午15時台中市疫情指揮中心線上記者會說明。

對於AZ疫苗開封6小時內必須用完，台中市衛生局也指出，每天施打都會精算接種人數確保不會浪費，如真有剩餘，現場也有民政局、衛生局以及教育局符合防疫人員接種資格者可以依序施打，絕不會有浪費的情事發生；至於嚴重失能者到宅施打，也會先安排好在六小時內為10人接種，避免浪費。