疫苗接種死亡案例頻傳，加上莫德納疫苗來台，加重影響民眾施打AZ疫苗的意願，新北市長侯友宜表示，依中央規定莫德納疫苗只能給一到三類，明天新北市會公布75歲以上可以開始施打，而莫德納何時配發，中央還沒公布。

至於民眾是否可以自選何種疫苗，侯友宜說，一切按中央指引來做，按部就班，從高年齡一直打下來，按照指引就不會亂。

新北市副市長劉和然說，75歲到79的在籍者約9萬多，估3到4成約3萬多人，詳情預約方式會在22日公布。