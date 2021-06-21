新北AZ疫苗施打 下一波放寬到75歲 15:552021/06/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北AZ疫苗 下一波放寬到75歲。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫苗接種死亡案例頻傳，加上莫德納疫苗來台，加重影響民眾施打AZ疫苗的意願，新北市長侯友宜表示，依中央規定莫德納疫苗只能給一到三類，明天新北市會公布75歲以上可以開始施打，而莫德納何時配發，中央還沒公布。 至於民眾是否可以自選何種疫苗，侯友宜說，一切按中央指引來做，按部就班，從高年齡一直打下來，按照指引就不會亂。 新北市副市長劉和然說，75歲到79的在籍者約9萬多，估3到4成約3萬多人，詳情預約方式會在22日公布。 台中増2死 66歲洗腎男打完疫苗4天後猝逝 桃園再添3死 93歲翁4天前打疫苗 今早吃粥突猝逝 #新冠肺炎 #台灣 #75歲 #AZ #莫德納疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獲配2500劑莫德納疫苗 桃機第一線人員首施打 18:152021/06/21 生活 莫德納疫苗 高市21日起開放一至五類懷孕人員施打 16:522021/06/21 生活 250萬劑莫德納到了 小英：解燃眉之急 04:102021/06/21 焦點要聞 疫苗陸續到貨 游淑慧喊：讓20到65歲的民眾按比例施打 13:022021/06/21 政治 擬納孕婦優先施打 最快本周敲定 04:102021/06/21 焦點要聞 苗栗縣21日新增3例確診 縣長再三呼籲長者盡速施打疫苗 16:072021/06/21 生活 217萬人受益！最新疫苗排序出爐 孕婦、65歲以上入列 14:182021/06/21 生活 民眾想打莫德納 竹縣調降75歲以上打AZ 16:432021/06/21 生活 社工助打疫苗 屏東長輩揪感心 04:102021/06/21 地方新聞 台南市出現緩打潮 長輩集中施打疫苗3天不到預估半數 17:202021/06/21 生活 猝死個案頻傳 鄰長不敢打AZ想等莫德納 18:052021/06/21 生活 生活熱門新聞 桃園5確診創新低 六輕群聚添3人 足跡僅龍潭中興郵局 - 生活 解封無望？北農45人確診 萬華進入第三波感染 - 生活 作家吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲 - 生活 南彰化染疫里長娘主持私人神壇 宗教服務接觸者逾30人 - 生活 致災性劇烈豪雨擴及北台！這一區雨量恐灌破700毫米 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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