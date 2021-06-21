台灣陸續獲得日本、美國捐贈共374萬劑新冠疫苗，加上自購到貨的112萬劑，目前已掌握約486萬劑，正大規模接種中。根據最新公布的「公費疫苗接種對象」排序，孕婦、50歲以上成年人全進入前10類對象，全國18萬名孕婦甚至升至第6類，保證打得到！

傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召開會議，把孕婦列入第6順位，和75歲以上長者並列；也把65歲以上長者（199萬人）列入第8類接種對象。指揮官陳時中表示，新版排序暫時不會實行，估計下一波疫苗分配才會上路。

指揮中心強調，ACIP專家會議雖開放孕婦、65歲以上長者列入優先施打名單，但什麼時候開始，還是要看這幾天疫苗施打進度，再做評估。

除了第8類，也新增第9類（19至64歲具有易導致嚴重疾病的高風險疾病者與罕見疾病及重大傷病）387.5萬人、第10類（50至64歲成人）530萬人。

前10類對象若全數完成接種，約1492.4萬人，人口覆蓋率達60%，已具有一定程度的群體免疫反應。

（中央流行疫情指揮中心提供）