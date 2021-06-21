中市大里區立德里里長江和樹21日代鄰長發聲，指打AZ新冠肺炎疫苗猝死個案多，讓鄰長們顧慮，希望能打莫德納新冠肺炎疫苗。（黃國峰攝）

中市大里區立德里鄰長陳寶珠21日表示，家裡的親人，看到打AZ疫苗後猝死案例哪麼多，都勸她不要打。（黃國峰攝）

施打疫苗後，猝死個案頻傳，加上美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，20日已抵台，讓各地注射站紛紛出現緩打潮，台中市大里區立德里里長江和樹代鄰長發聲，指出愛惜生命，人之常情，不少鄰長向他反應，不敢打AZ，要等莫德納。

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雖然台中市長盧秀燕宣布優先讓中市鄰長在19、20日施打疫苗，但在各地施打AZ疫苗後猝死個案頻傳，讓中市鄰長施打率只有5成，立德里一位鄰長陳寶珠21日表示，家裡的親人，看到打AZ疫苗後猝死案例哪麼多，都勸她不要打，我已經5、60歲了，聽到一天打AZ後過世那麼多人，會怕啊，加上莫德納疫苗也進來了，還是打這個，希望中央政府能給我們人民安全的疫苗。

江和樹表示，現在資訊發達，鄰長也紛紛聽到一些資訊，因此來跟他反應，莫德納疫苗比較安全，希望能打莫德納，也希望第一劑打AZ的長者，第二劑也能打莫德納，這不能怪他們，愛惜生命，人之常情，希望中央能讓地方人民有選擇權，不要硬性規定第一劑AZ就一定只能打AZ，希望中央能考量人民的想望。

江和樹強調，中市鄰長疫苗施打率只有5成，不是因為鄰長要辜負市長盧秀燕的好意，而是長者施打AZ疫苗後，猝死率那麼高，讓鄰長有所顧慮，雖然不能直接判定就是疫苗的關係，但既然有莫德納疫苗進來了，鄰長們希望中央能讓他們有選擇疫苗品牌的權利。