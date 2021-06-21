近日全台傳出長者接種疫苗後猝死，台中市21日再新增5例時間關聯性猝死個案，其中一人5月15日接種AZ疫苗，6月15日腦出血送醫搶救日不治，家屬也提出預防接種審議；台中市長盧秀燕也宣布制定「台中市關懷疑因接種covid-19疫苗死亡關懷專案」給予2萬元慰問金並協助家屬後續法律扶助。

台中市5日再增疑因接種新冠疫苗猝死個案，累計已有17例；新增5例為：50歲在北屯區某診所工作的女姓，她6月16日接種，接種完4小時候暈倒送醫發現腦出血，送開刀房搶救，6月18日下午宣告死亡，死因是動脈瘤破裂腦出血。

另外，則為89歲女性，泌尿道感染、多處壓瘡、糖尿病、高血壓，該女6月16日在護理之家接種疫苗，當時就出現發燒、嘔吐，下午5點多護理人員巡房發現她已明顯死亡。

潭子區一名約66歲洗腎男子，6月17日在洗腎診所施打AZ疫苗，21日上午6點多家人發現發現無呼吸、心跳，送慈濟醫院不治死亡。

還有潭子一名86歲婦人15日施打AZ疫苗，6月21日上午8時許跌倒，救護人員到場已無生命跡象，送往豐原醫院搶救無效過世。

另外，還有一名66歲男子，5月10日施打疫苗，隔了一個月後6月15日發生腦中風送到台中榮總急救，經搶救仍不治，目前家屬也提出預防接種受害救濟申請。

市長盧秀燕也在21日下午的記者會上表示，台中市高度重視這些案件，有沒有關連性，要由中央預防接種審議小組認定才給賠償，但台中市也制定「台中市關懷疑因接種covid-19疫苗死亡關懷專案」設籍本市或設籍直系親屬共住者（奉養者）一旦發生疑似死亡，醫院、消防局會通報給衛生局，即跨局處就啟動專案協助，包含：區公所慰問並致贈慰問金2萬元、法制局對家屬啟動法律扶助程序。