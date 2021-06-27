大陸國家統計局今(6／27)日公佈資料顯示，5月，規模以上工業企業（年主營業務收入在人民幣2000萬元以上的工業企業）利潤年增長36.4％，比4月回落20.6個百分點。1-5月，規模以上工業企業實現利潤年增長83.4％，比2019年1-5月增長48.0％，兩年平均增長21.7％。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，5月工業企業效益狀況延續穩定恢復態勢，但企業盈利不平衡狀況較為突出，恢復基礎尚不牢固。下階段，要助力企業紓困，著力引導大宗商品價格向供求基本面回歸。

朱虹強調，受大宗商品價格上漲等因素影響，工業企業新增利潤主要集中於上游採礦和原材料製造行業，下游行業成本壓力不斷加大。此外，小微企業利潤增速低於大中型企業，私營企業利潤增速低於規模以上工業平均水準。

分行業來看，資料顯示，1-5月，在41個工業大類行業中，39個行業利潤總額較去年同期增加，1個行業轉虧為盈，1個行業實現減虧。

具體來看，有色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額年增3.87倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業年增長3.77倍，石油和天然氣開採業增長2.73倍，化學原料和化學製品製造業增長2.11倍，煤炭開採和洗選業增長1.09倍，汽車製造業增長81.1％，電氣機械和器材製造業增長49.8％，電腦、通信和其他電子設備製造業增長49.3％。

此外，通用設備製造業增長45.5％，專用設備製造業增長38.4％，非金屬礦物製品業增長30.3％，電力、熱力生產和供應業增長24.7％，農副食品加工業增長11.0％，紡織業增長4.7％，石油、煤炭及其他燃料加工業由去年同期虧損轉為盈利。

企業類型來看，國有控股企業實現利潤總額1兆1049.9億元，年增1.50倍；股份制企業實現利潤總額2兆4133.0億元，增長86.5％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額9394.4億元，增長80.8％；私營企業實現利潤總額1兆198.0億元，增長56.3％。