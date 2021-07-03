今天在拳擊界出現了一則令人震驚的消息，據南非媒體報導，該國知名拳擊選手萊德瓦巴(Lehlohonolo Ledwaba)因感染了新冠肺炎而離世，享年49歲，據更詳細內容指出，他是在被送往醫院的途中過世，更令人惋惜的是7月27日就是他的50歲生日，此消息一傳出令外界難受。

而菲律賓知名拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)也相當難受，因為他曾與萊德瓦巴交手過，他特別在IG發佈他和萊德瓦巴2001年在拳擊場上比賽的合照來緬懷，他說：「聽到萊德瓦巴過世的消息非常心痛，他的離開是拳擊界一大損失，他是一個真正的冠軍拳手，RIP我的冠軍！」

萊德瓦巴於1990年轉為職業拳手，起初獲得南非及WBU最輕量級冠軍，後來又不斷往更高層級爬升，於1999年擊敗前拳王麥可強森(Michael Johnson)，奪得IBF最輕量級冠軍頭銜，之後又連續贏了5場比賽，這段時間是他的生涯顛峰。

2001年萊德瓦巴原本要打的對手因傷退出，卻意外碰上當今菲律賓拳王帕奎奧，而當年才22歲的帕奎奧首次站上美國拳擊擂台，竟跌破眾人眼鏡，一路上以連續猛攻把萊德瓦巴打到節節敗退，最終在六回合以3次擊倒萊德瓦巴贏得勝利，之後帕奎奧一戰成名，在拳擊界慢慢打出知名度。

但萊德瓦巴沒有更突破的表現，於2006年退休，生涯戰績為36勝6敗1和，有23次KO對手成績，之後在南非轉行當教練，而在2016年他曾受訪提到與帕奎奧之戰，他說：「他速度很快，能在你意想不到的角度打出重拳，他的體能、反應都相當驚人，若能再與他打一場，我會表現更好。」不過如今他的願望已永遠無法實現了。