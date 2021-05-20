缺水、缺電、缺疫苗就是不缺謊言？ 董智森痛罵：這就是民進黨不要臉的行徑

台灣疫情升溫不斷，全國警戒升至三級，國人搶打疫苗，造成疫苗嚴重短缺，加上一周內又停電兩次，不禁讓民眾質疑，難道停電未來會成為生活日常？缺電、缺疫苗又缺電情況下，引起廣大民怨。《中時新聞網》獨家訪問資深媒體人董智森，他表示民進黨這些年來，不論是防疫或是能源政策都不斷欺騙民眾，痛批綠營行徑不要臉。

台灣一周內發生兩次大停電，外界紛紛檢討蔡政府能源政策是否有問題？許多學者認為，總統蔡英文過去口口聲聲表達台灣不缺電，宣稱要建立無核家園，並將核電廠除役。董智森狠酸，這些宣揚的口號，卻讓民眾看到電價不但漲價還停電，還火速啟動原定歲修到26日的核三廠1號機，他直言，民進黨欺騙人民一路至今，事實上台灣的電根本不夠。

「原來民進黨一直蓋牌，現在終於圖窮匕見」，董智森表示，陳時中一直以來都不願普篩，隨著本土疫情節節攀升，列為三級警戒的雙北政府廣設快篩站，才篩出眾多確診者，表示台灣極有可能有隱藏社區的病毒傳播鏈。確診者一夕之間突然爆增，逐漸拖垮台灣醫護量能，造成台灣負壓病房不足的情況，董不禁反問：「去年陳告訴人民準備了2萬床的負壓病房，現在卻告訴我們只有600多床，北市甚至只剩51床，那你到底在混什麼？」

中華民國駐美代表蕭美琴日前表示，台灣人民施打疫苗意願不高，才沒急著洽談美製疫苗運台一事，董智森對此批評蕭這番話是在卸責，他點出台灣為什麼只有AZ疫苗的原因，因為AZ疫苗在多國已停止施打，所以他國只好釋出多的疫苗，我國拿到時甚至即將到期，代表政府並沒有努力地去爭取進口疫苗。

(中時新聞網)